Зарплати лікарів чітко корелюються з рівнем медзакладу, де вони працюють, – аналіз НСЗУ

Рівень зарплат медперсоналу чітко корелюється, наприклад, від статусу закладу, в якому він працює.

Надкластерні медзаклади, тобто лікарні, визначені в спроможній мережі країни як ті, що беруть зокрема найскладніші випадки,беруть на себе величезне навантаження.

Про це в інтерв’ю для проєкту “Боляче” сказала голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак.

Відповідно, у таких закладах медики зазвичай отримують найбільше порівняно з іншими рівнями меддопомоги.

“У них вистачає кількості послуг, щоб забезпечувати гідними зарплатами своїх медпрацівників. До прикладу, Дніпропетровська обласна клінічна лікарня Мечнікова має середню зарплату лікарів 53 532 грн щомісяця. Це означає, що там є лікар, який отримує 80 тисяч і більше, є той, який працює на 0,25, можливо, отримує менше.

А в Кельменецькій селищній райлікарні, яка поза мережею, є два хірургічних втручання на тиждень, у них ніколи не вистачить зароблених коштів на середню зарплату 52 000. Але й навантаження в лікарні Мечнікова значно більше на лікарів”, – сказла голова НСЗУ.

