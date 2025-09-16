У Львові медики дістали з ока чоловіка 12-сантиметрового паразита, яким заразився через укуси комарів

Чоловік заразився після укусу комара під час відпочинку в Одесі.

У Львові офтальмологи видалили гельмінта з ока 60-річного пацієнта завдовжки 12 сантиметрів.

Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Перші симптоми з’явилися ще на початку літа — невелика припухлість у кутку ока, яка зникла сама. Згодом чоловік почав скаржитися на свербіж та почервоніння, і лише тоді звернувся до лікарів.

Паразита витягли хірургічним шляхом, а лабораторне дослідження встановило: це дирофілярія. Така інфекція поширюється через укуси комарів, які переносять личинок від заражених тварин.

Дирофіляріоз може перебігати безсимптомно або проявлятися підшкірними вузлами. Найчастіше уражаються повіки й слизові оболонки ока. Хвороба супроводжується свербежем, набряками та відчуттям руху під шкірою.

У Центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що це вже четвертий випадок дирофіляріозу на Львівщині у 2025 році. Подібна статистика була й торік.

Як знизити ризик зараження:

застосовувати репеленти проти комарів;

дбати про захист домашніх тварин від паразитів;

проводити регулярну дегельмінтизацію улюбленців.

Медики радять не ігнорувати підозрілі симптоми та при перших ознаках звертатися до спеціалістів.