У Львові медики дістали з ока чоловіка 12-сантиметрового паразита, яким заразився через укуси комарів

Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Перші симптоми з’явилися ще на початку літа — невелика припухлість у кутку ока, яка зникла сама. Згодом чоловік почав скаржитися на свербіж та почервоніння, і лише тоді звернувся до лікарів.
Паразита витягли хірургічним шляхом, а лабораторне дослідження встановило: це дирофілярія. Така інфекція поширюється через укуси комарів, які переносять личинок від заражених тварин.
Дирофіляріоз може перебігати безсимптомно або проявлятися підшкірними вузлами. Найчастіше уражаються повіки й слизові оболонки ока. Хвороба супроводжується свербежем, набряками та відчуттям руху під шкірою.
У Центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що це вже четвертий випадок дирофіляріозу на Львівщині у 2025 році. Подібна статистика була й торік.
Як знизити ризик зараження:
- застосовувати репеленти проти комарів;
- дбати про захист домашніх тварин від паразитів;
- проводити регулярну дегельмінтизацію улюбленців.
Медики радять не ігнорувати підозрілі симптоми та при перших ознаках звертатися до спеціалістів.