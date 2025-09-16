Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Здоров'я

У Львові медики дістали з ока чоловіка 12-сантиметрового паразита, яким заразився через укуси комарів

У Львові офтальмологи видалили гельмінта з ока 60-річного пацієнта завдовжки 12 сантиметрів. 

Чоловік заразився після укусу комара під час відпочинку в Одесі.

У Львові медики дістали з ока чоловіка 12-сантиметрового паразита, яким заразився через укуси комарів
Фото: zagorski.com.ua

Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Перші симптоми з’явилися ще на початку літа — невелика припухлість у кутку ока, яка зникла сама. Згодом чоловік почав скаржитися на свербіж та почервоніння, і лише тоді звернувся до лікарів.

Паразита витягли хірургічним шляхом, а лабораторне дослідження встановило: це дирофілярія. Така інфекція поширюється через укуси комарів, які переносять личинок від заражених тварин.

Дирофіляріоз може перебігати безсимптомно або проявлятися підшкірними вузлами. Найчастіше уражаються повіки й слизові оболонки ока. Хвороба супроводжується свербежем, набряками та відчуттям руху під шкірою.

У Центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що це вже четвертий випадок дирофіляріозу на Львівщині у 2025 році. Подібна статистика була й торік.

Як знизити ризик зараження:

  • застосовувати репеленти проти комарів;
  • дбати про захист домашніх тварин від паразитів;
  • проводити регулярну дегельмінтизацію улюбленців.

Медики радять не ігнорувати підозрілі симптоми та при перших ознаках звертатися до спеціалістів.

