У Дніпрі суд зобов’язав жінку віддати батькам покійного чоловіка три ембріони, які вони зберігали

Суд Дніпра зобов’язав Анастасію Кузьменко передати батькам її покійного чоловіка три ембріони, створені під час лікування пари від безпліддя.

Анастасія показує фото з чоловіком, після смерті якого його батьки почали вимагати від колишньої невістки віддати їм три ембріон

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Слухання тривали два роки. Родина Кузьменків намагалася стати батьками за допомогою репродуктивних технологій, але чоловік Анастасії, Олександр, раптово помер, і процедура не була завершена.

Після цього його батьки почали вимагати, аби невістка або сама виносила дитину, або погодилася на сурогатне материнство.

“Я п’ю заспокійливе, снодійне – я не можу спати. Про яких дітей ідеться? Потім почали говорити, що можна залучити сурогатну матір. Але я не була готова навіть думати про це через рік після смерті чоловіка”, – розповіла жінка.

Батьки загиблого нібито тиснули на колишню невістку в питаннях житла та спадщини. Вони вважали, що ембріони є частиною спадку.

Адвокатка Анастасії каже, що ембріони не можуть бути предметом спадкування чи угод, адже це біологічний матеріал подружжя, і право на його використання має лише жінка. До того ж парламент вже унормував цю норму під час розгляду справи: у разі смерті одного з подружжя право на ембріони зберігається лише за іншим.

Попри це, суддя ухвалив рішення передати батькам Олександра три з шести ембріонів – двох дівчаток і хлопчика. При цьому він заявив, що вони нібито можуть використати сурогатне материнство, хоча законодавство прямо забороняє подібну практику для бабусь і дідусів.

Юристки з організації “Юрфем” пояснюють: лише подружжя, клітини якого використані для створення ембріонів, може бути батьками дітей, народжених від сурогатної матері. Жодна ліцензована клініка не виконає процедуру на користь батьків загиблого.

Анастасія Кузьменко заявила, що оскаржуватиме рішення. Правники також наполягають на необхідності апеляції, адже у разі залишення вироку чинним у майбутньому будь-які родичі зможуть претендувати на генетичний матеріал пари через суд.