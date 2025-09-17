Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів

За роки впровадження медичної реформи в Україні є пул проактивних менеджерів-управлінців. Але їх не стає більше.

Керівників, які не вміють керувати медзакладами, все ще більшість у системі.

Про це в інтерв’ю для проєкту “Боляче” сказала голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак.

Як приклад, вона навела дані про Одеський обласний клінічний медичний центр.

“Медпрацівники цього закладу можуть нарікати, що держава погана, міністр поганий, НСЗУ не сплачують. А НСЗУ щомісяця сплачує близько 17 млн гривень закладу”, – каже Гусак.

Із них 5 млн іде на зарплату. З програми медичних гарантій, за якою медзаклад отримує кошти від держави, на його рахунках лежать 124 млн грн.

“І при цьому середня зарплата лікаря – 16 000 грн. Зустрічалася з засновником цього закладу і керівником. Керівнику кажу: «Піду до вашого колективу, вони напевно не знають, що ви роками кошти від НСЗУ накопичували на депозитних рахунках, не вкладали їх в мотивацію медпрацівників, в розвиток закладу, в ліки». Я повноважень не маю, щоб вплинути на це. Повноваження має колектив і засновник”, – додала голова НСЗУ.

Вона стверджує, що засновник медзакладу – громада, обласна або міська рада, має збалансувати інтерес медпрацівника і пацієнта, коли затверджує свій фінансовий план: “Без цього балансу буде страждати одна зі сторін: або медпрацівник буде очікувати щось від пацієнта з середньою зарплатою 16 000 грн в Одесі. Або пацієнт буде страждати, бо буде дивитися на невмотивованого медпрацівника, який буде постійно відправляти його і казати «нам держава нічого не дофінансовує». А насправді керівник не вміє керувати. Таких прикладів ще в країні дуже багато, більша частина системи”.

Гусак додає, що цей одеський керівник нічого не знав про колективний договір: “Смішно, коли досі окремі керівники кажуть: «Я ж не можу виплачувати більше. Є тарифна сітка, вище 20 не можу». (Медреформа скасувала обов’язкову тарифну сітку, детальніше про це можна почитати тут). Зараз, як ніколи, є величезний запит на хорошого керівника, на проактивного, гідного лікаря, який готовий змінювати не тільки себе відповідно до нової системи, а змінювати всю систему. Є запит від голів громад: «А дайте мені хоча б одну людину,щоб вона почала змінювати». Недостатньо іншої сторони – людей, які б хотіли щось змінювати".

Голова НСЗУ також навела приклад Чернігівської області, де керівник громади "жалівся політикам, що зарплати низенькі в його закладі сімейної медицини": "Бо в сусіда 32 000 грн зарплати, а в нього – 16 000. І що це пов'язано виключно з щільністю людей в громаді. Ми почали розбиратися, а проблема не з щільністю. Проблема в тому, що на оцього одного сімейного лікаря в громаді працювало 15 інших працівників на різних посадах. Тобто один лікар фактично утримував 15 різних кумів-сватів голови громади. Цей лікар подивився, і відкрив свою приватну практику".

Повний випуск нового випуску проєкту “Боляче” можна почитати тут.