МОЗ: для відвідування басейну не потрібні ніякі медичні довідки

В Україні насправді немає жодного законодавчого документа та підстав, які б зобов'язували надавати медичну довідку для відвідування басейну.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

"МОЗ не затверджувало ані форми такої довідки, ані інструкції для її заповнення. Ба більше, санітарні правила та норми для плавальних басейнів також не містять жодних вимог щодо обов'язкового медичного огляду для відвідувачів. Не вимагають таку довідку і в інших країнах світу", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ пояснили, що такі довідки це - здебільшого пережиток радянського минулого, коли не було якісних методик очищення басейну, і такі довідки дійсно були закріплені законодавчо більш як 35 років тому.