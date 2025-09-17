Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
МОЗ: для відвідування басейну не потрібні ніякі медичні довідки

Санітарні норми для плавальних басейнів також містять жодних вимог щодо обов'язкового медогляду для відвідувачів. 

Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

В Україні насправді немає жодного законодавчого документа та підстав, які б зобов'язували надавати медичну довідку для відвідування басейну.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

"МОЗ не затверджувало ані форми такої довідки, ані інструкції для її заповнення. Ба більше, санітарні правила та норми для плавальних басейнів також не містять жодних вимог щодо обов'язкового медичного огляду для відвідувачів. Не вимагають таку довідку і в інших країнах світу", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ пояснили, що такі довідки це - здебільшого пережиток радянського минулого, коли не було якісних методик очищення басейну, і такі довідки дійсно були закріплені законодавчо більш як 35 років тому. 

"Однак в наш час санітарна безпека має забезпечуватися якісним очищенням води в басейні, а реалізовувати це повинен власник басейну. Тож вимога надати документ, не передбачений законодавством, може розцінюватися як обмеження прав, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». Водночас якщо ви нездужаєте – відмовтеся від відвідування басейну та зверніться по консультацію до лікаря", - йдеться в повідомленні.

