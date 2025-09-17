Моніторинг відповідності персоналу до вимог НСЗУ допоміг медикам більше, ніж вони думають, – Гусак

“Цим моніторингом ми зробили більше для працівників системи, ніж вони собі думають”, – каже в інтерв’ю для проєкту “Боляче” голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак.

Вона пояснює, що послуги у медзакладів для обслуговування та лікування українців НСЗУ закуповує на основі своїх вимог.

Тобто на конкретну послугу мають бути саме такі фахівці, саме такої спеціальності і мінімум стільки.

“Якщо немає хоча б одного фахівця, хоча б день, лікарня втрачає величезні кошти по тому чи іншому пакету. Оце, шановні медпрацівники, про те, що ви цінні в системі, саме від вас залежить, чи заклад буде існувати. Якщо один працівник, важливий для відповідності вимогам, іде з закладу, заклад може втратити пакет і громада може втратити ці послуги. Від кількості послуг, які ви надаєте, медзаклад отримує усі свої надходження. Ви годуєте бухгалтера, водіїв, керівника і його заступників, комунікаційниа і маркетолога, як деякі заклади мають. Ось так ця історія побудована”, – додає Гусак.

Повну версію нового випуску "Боляче" читайте тут.