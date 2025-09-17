Уряд ухвалив рішення щодо лікування звільнених із російського полону цивільних українців

Уряд на виїзному засіданні 17 вересня ухвалив рішення щодо лікування для звільнених з російського ув’язнення цивільних українців.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, відтепер лікування у санаторії за бажанням можна буде проходити у супроводі однієї особи — члена родини чи супроводжуючої людини.

Крім того, стане легше отримати спортивний проте.

«Більше не потрібно бути членом спортивної організації або їхати на змагання, включені до державних або регіональних календарних планів. Відтепер ветерани зможуть отримати спортивний протез без додаткових довідок, як для участі у змаганнях, так і для тренувань чи особистої реабілітації», - додала прем’єрка.