Фармзавод "Дарниця" зупинив виробництво нібито через конфлікт з аптечними мережами

Як наслідок, через переповнені склади, цього року компанія вже двічі зупиняла виробництво та скорочувала персонал.

Фармацевтична компанія "Дарниця" у червні 2025 року втратила близько 30% продажів у порівнянні з 2024 роком, а за наступні два місяці падіння досягло вже 50%.

Про це повідомляє Економічна Правда.

Причиною падіння продажів на підприємстві називають протистояння з найбільшими аптечними мережами, які, за словами керівництва компанії, фактично заблокували реалізацію її препаратів після того, як уряд заборонив маркетингові платежі аптекам.

Ще в лютому 2025 року міністр Віктор Ляшко в інтерв’ю LB.ua казав, що на фармринку – шалена конкуренція. Є понад 120 українських виробників. Імпортерів близько 100. Дистриб'юторів близько 300. Аптечні мережі — десь 5000 суб'єктів господарювання, 22 000 точок.

“Тобто об'єм повинен дозволяти конкуренцію і знижувати ціну. Це відбувається? Ні. Динаміка показує зростання цін на ліки. Є питання інфляційних процесів, але [навіть враховуючи інфляцію] ми побачили, що все рівно відбувається агресивна політика розвитку ринку і маркетингу: коли відбуваються домовленості між виробником і маркетинговою організацією і певний лікарський засіб агресивно пропонується, коли споживач приходить в аптеку. Не пропонують доступні ліки, а те, що вигідно продати, бо за нього велика націнка і ще виробник додаткові якісь кошти передає юридичній особі”, – казав міністр.

Влада заборонила маркетингові договори, поки не буде сформований Національний перелік цін на ліки.

Виконавчий директор аптечної мережі "Подорожник" Тарас Коляда на цю заборону казав, що у них “забрали можливість робити пацієнтам кращу ціну, обмеживши частину доходу в межах маркетингових платежів. Такої жорсткої регуляції ніхто не чекав. Весь ринок зараз у шоці”.

Коляда переконував, що маркетинговий договір спрямований на підтримку достатнього запасу товару, який аптека не може підтримувати за свій кошт. Мовляв, коли виробник випускає товар, то стимулює аптеку і перестраховує її на випадок, якщо товар протермінувався або залежався.

Протистояння між виробниками і аптечними мережами впродовж місяців продовжується. За даними “Дарниці”, у 2025 році її частка на ринку впала з 15% до 10% за обсягами продажів і з 5% до 3% у грошовому вимірі. Найбільше просіли продажі флагманських ліків – "Цитрамону", який нібито у топ-популярних аптечних мережах був майже повністю замінений продукцією конкурента.

В аптечних мережах заперечують наявність змови і пояснюють падіння продажів "Дарниці" ринковою конкуренцією та вищими цінами на її продукцію. Тому, мовляв. без маркетингових платежів тримати високі обсяги закупівлі товарів цієї компанії їм не вигідно.

Наразі "Дарниця" готує звернення до Антимонопольного комітету, звинувачуючи аптеки у недобросовісній конкуренції та введенні покупців в оману. Паралельно виробник намагається компенсувати втрати через співпрацю з іншими аптечними мережами та збільшення експорту. У 2025 році частка продажів за кордон зросла з 5% до 10%, зокрема компанія вже постачає ліки у 20 країн і готується до виходу на ринок ЄС.