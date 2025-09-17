У НСЗУ призначили нову заступницю голови

Нею стала Наталія Ненюченко. На новій посаді вона відповідатиме за фінансово-економічний напрям роботи відомства.

Про це повідомили в НСЗУ.

Зокрема, у сферу її повноважень входитиме укладання та припинення договорів про медичне обслуговування населення, управління планово-фінансовою та господарською діяльністю, а також координація роботи зі скаргами пацієнтів щодо отримання медичних послуг і лікарських засобів у межах програми державних фінансових гарантій.

Ненюченко має понад 32 роки трудового стажу, з яких понад 25 – на державній службі.

У 2022 році вона працювала державним секретарем Міністерства соціальної політики України, а у 2019–2020 роках обіймала посади першої заступниці та заступниці Міністра соціальної політики. Має досвід роботи у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Міністерстві фінансів та Українському інституті національної пам’яті.