У НСЗУ призначили нову заступницю голови

Національній службі здоров’я України (НСЗУ) – нова заступницю голови.

Нею стала Наталія Ненюченко. На новій посаді вона відповідатиме за фінансово-економічний напрям роботи відомства.

У НСЗУ призначили нову заступницю голови
Наталія Ненюченко
Фото: Міністерство соціальної політики

Про це повідомили в НСЗУ.

Зокрема, у сферу її повноважень входитиме укладання та припинення договорів про медичне обслуговування населення, управління планово-фінансовою та господарською діяльністю, а також координація роботи зі скаргами пацієнтів щодо отримання медичних послуг і лікарських засобів у межах програми державних фінансових гарантій.

Ненюченко має понад 32 роки трудового стажу, з яких понад 25 – на державній службі. 

У 2022 році вона працювала державним секретарем Міністерства соціальної політики України, а у 2019–2020 роках обіймала посади першої заступниці та заступниці Міністра соціальної політики. Має досвід роботи у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Міністерстві фінансів та Українському інституті національної пам’яті.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
