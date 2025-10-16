Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
ГоловнаЗдоров'я

Понад 200 медзакладів по країні готові приймати евакуйованих із зони бойових дій на тривалий медсестринський догляд, — НСЗУ

В Україні починається експериментальний проєкт з надання довготривалого медсестринського догляду для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

Це означає, що залучені заклади медично супроводжуватимуть та доглядатимуть людей, які евакуйовуються з територій активних бойових дій та потребують постійної допомоги або не можуть самостійно проживати. 

Понад 200 медзакладів по країні готові приймати евакуйованих із зони бойових дій на тривалий медсестринський догляд, — НСЗУ
Наталя Гусак
Фото: скрин відео

Про це повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак під час зустрічі з представниками обласних департаментів охорони здоров’я та медичних установ.

До участі в ініціативі вже погодились 212 медзакладів у різних регіонах. 

Соціальні працівники супроводжуватимуть кожну людину протягом усього періоду перебування, допомагатимуть із побутовими питаннями та разом із громадами організовуватимуть подальше розміщення після завершення періоду догляду – тобто після 30 днів. Кількість таких установ може збільшуватися відповідно до потреб і динаміки евакуацій. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies