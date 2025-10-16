Понад 200 медзакладів по країні готові приймати евакуйованих із зони бойових дій на тривалий медсестринський догляд, — НСЗУ

Це означає, що залучені заклади медично супроводжуватимуть та доглядатимуть людей, які евакуйовуються з територій активних бойових дій та потребують постійної допомоги або не можуть самостійно проживати.

В Україні починається експериментальний проєкт з надання довготривалого медсестринського догляду для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак під час зустрічі з представниками обласних департаментів охорони здоров’я та медичних установ.

До участі в ініціативі вже погодились 212 медзакладів у різних регіонах.

Соціальні працівники супроводжуватимуть кожну людину протягом усього періоду перебування, допомагатимуть із побутовими питаннями та разом із громадами організовуватимуть подальше розміщення після завершення періоду догляду – тобто після 30 днів. Кількість таких установ може збільшуватися відповідно до потреб і динаміки евакуацій.