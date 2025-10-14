Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
До епідемії далеко: Центр громадського здоров'я дав статистику щодо сезонних хвороб

Коронавірус фіксується лише у малій кількості випадків.

До епідемії далеко: Центр громадського здоров'я дав статистику щодо сезонних хвороб
Вакцинація
Фото: EPA/UPG

Центр громадського здоров'я оприлюднив дані щодо захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та коронавірус на другому тижні епідеміологічного сезону - тобто з 5 до 12 жовтня.

Як пише Укрінформ, за цей час зафіксовано трохи більше 130 тисяч випадків занедужання, з яких понад половина, тобто 76 тисяч, фіксувалися у дітей. Лише у 3% з цих людей зрештою було діагностовано covid-19, що свідчить про зниження активності вірусу порівняно з літом: тоді щотижня було близько 15 тисяч випадків.

Загалом нинішні показники на 21,5% менші за епідеміологічний поріг. У ЦГЗ нагадують, що міністерство охорони здоров'я дозволило деяким аптекам, які відповідають низці вимог, проводити вакцинацію - проте цей процес досі не є масштабним. Пік захворюваності на грип та інші сезонні хвороби очікують вже у грудні.

