Здоров'я

Важливий офіційний шлюб: МОЗ пояснює, коли можна імплантувати спільний ембріон після смерті когось із пари

У новому законопроєкті №13683, який має врегулювати сферу допоміжних репродуктивних технологій, пропонується чітко визначити, хто може бути власником людського ембріона. 

Власниками визнається лише подружжя або самотня особа, за умови наявності генетичного зв’язку з ембріоном. 

Це означає, що ембріон має бути створений з репродуктивних клітин обох або хоча б одного з подружжя, або ж самотньої людини, яка використала донорський матеріал, але надала свої власні клітини.

Важливий офіційний шлюб: МОЗ пояснює, коли можна імплантувати спільний ембріон після смерті когось із пари
Фото: unsplash/ Christian Bowen

Про це йдеться у матеріалі LB.ua.

Законопроєкт також передбачає можливість для самотньої людини бути власником ембріона у виняткових випадках — якщо ембріон був створений або культивується після смерті іншої особи за її письмовою заявою щодо розпорядження репродуктивними клітинами, або ж на підставі письмової згоди другого з подружжя у разі його смерті. 

Репродуктологиня Ксенія Хажиленко нагадує про гучний скандал 2023 року, коли пропонували автоматично утилізувати біоматеріал загиблих, зокрема військових. За її словами, зараз уперше на законодавчому рівні з’явився механізм, який дозволяє родинам загиблих чітко й законно діяти: «Це значний крок уперед».

Ще однією умовою є обов’язковість офіційного шлюбу — закон не визнає ембріон власністю пари, яка не перебуває у шлюбі. 

Заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар пояснює, що така норма потрібна для юридичного захисту всіх сторін, зокрема самої дитини. Він також зазначає, що у випадках, коли подружжя перебуває у шлюбі понад три роки, але внаслідок лікування обидвоє втратили здатність продукувати статеві клітини, їм дозволяється створення ембріона з біоматеріалу двох анонімних донорів. Тобто, це єдиний виняток, коли ембріон може не мати генетичного зв’язку ні з чоловіком, ні з жінкою.

Повну статтю читайте за посиланням:

Хто, як і коли матиме право вагітніти через репродуктологію і чому уряд хоче заборонити сурогатне материнство для іноземців
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
