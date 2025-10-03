АМКУ розпочав справу проти найбільших мереж аптек щодо порушення економічної конкуренції

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 2 жовтня розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання – відповідачів, які входять до складу п’яти найбільших аптечних груп (мереж) на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів, за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та частиною першою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що може призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

За наявною в АМКУ інформацією, станом на липень 2025 року п’ятірка найбільших аптечних мереж, а саме: «Аптека «АНЦ», Аптека «Доброго дня», Аптека «9-1-1», Аптека «Подорожник», Аптека «Бажаємо здоров’я», контролює 64% роздрібного товарообігу та володіє 42% усіх аптечних точок, що в сукупній кількості становить 7742 торгові точки.

Фото: АМКУ

Тобто сукупна частка вищезазначених аптечних мереж на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів є досить значною. Вбачається, що ці групи аптек мають ознаки ринкової влади та можливість відчутно впливати на умови обороту товару на ринку.

Аналіз наявних у Комітеті матеріалів свідчить, що з лютого 2025 року простежуються тенденції до зменшення обсягів реалізації лікарських засобів виробництва трьох вітчизняних виробників шляхом обмеження їх наявності в точках реалізації ТОП-5 найбільших аптечних мереж.

При цьому попит на проаналізовані лікарські засоби трьох вітчизняних виробників протягом досліджуваного періоду був відносно стабільним та не мав тенденції до значного зменшення. Натомість зменшення споживання населенням вказаних лікарських засобів було пов’язано із вдаваним зменшенням присутності їх у мережевих аптеках.

Отже, такі узгоджені дії аптечних груп «Аптека «АНЦ», Аптека «Доброго дня», Аптека «9-1-1», Аптека «Подорожник», Аптека «Бажаємо здоров’я», які полягають в обмеженні обсягів реалізації лікарських засобів трьох вітчизняних виробників, можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

Вказане порушення тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.