Серед онкохвороб найбільшою загрозою для чоловіків в Україні є рак простати, — професор Нікітін

Хоча серед онкохворих 64% жінки, саме чоловіки частіше помирають від раку.

Вперше рак простати випередив рак легенів за рівнем смертності серед чоловіків. 

Серед онкохвороб найбільшою загрозою для чоловіків в Україні є рак простати, — професор Нікітін
Київський міський клінічний онкологічний центр
Фото: facebook/Onco.Center.Kyiv

Про це під час круглого столу «Неінвазивна онкоурологія у воєнний час: досвід SRC Sigulda та потреби України» заявив завідувач кафедри урології НМУ ім. О.О. Богомольця професор Олег Нікітін, повідомляє Укрінформ.

Згідно з даними Національного канцерреєстру, у 2024 році на обліку з приводу онкозахворювань перебувало понад 1 мільйон українців.

«Серед цієї кількості пацієнтів лише 36% — чоловіки, а 64% — жінки. При цьому кількість уперше зареєстрованих діагнозів відрізняється несуттєво — приблизно на 10%. 

Це свідчить, що чоловіків вмирає більше. І ми можемо сказати, що значна кількість чоловіків, які помирають від онкозахворювання, мали рак простати. Вперше у чоловіків на першому місці серед причин смертності не хвороби дихальної системи, як було завжди, а саме рак простати», — говорить Нікітін.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
