Серед онкохвороб найбільшою загрозою для чоловіків в Україні є рак простати, — професор Нікітін

Хоча серед онкохворих 64% жінки, саме чоловіки частіше помирають від раку.

Про це під час круглого столу «Неінвазивна онкоурологія у воєнний час: досвід SRC Sigulda та потреби України» заявив завідувач кафедри урології НМУ ім. О.О. Богомольця професор Олег Нікітін, повідомляє Укрінформ.

Згідно з даними Національного канцерреєстру, у 2024 році на обліку з приводу онкозахворювань перебувало понад 1 мільйон українців.

«Серед цієї кількості пацієнтів лише 36% — чоловіки, а 64% — жінки. При цьому кількість уперше зареєстрованих діагнозів відрізняється несуттєво — приблизно на 10%.

Це свідчить, що чоловіків вмирає більше. І ми можемо сказати, що значна кількість чоловіків, які помирають від онкозахворювання, мали рак простати. Вперше у чоловіків на першому місці серед причин смертності не хвороби дихальної системи, як було завжди, а саме рак простати», — говорить Нікітін.