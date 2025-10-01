Електронні сигарети можуть підвищувати ризик переддіабету, — дослідження

Найвищий ризик зафіксовано серед тих, хто одночасно курить і електронні, і звичайні сигарети.

Куріння електронних сигарет, яке часто подається як «безпечніша альтернатива» традиційному тютюну, може збільшувати ризик розвитку переддіабетного стану.

Такі висновки зробила команда вчених з Університету Джорджії (США). Дослідження опубліковане у науковому журналі AJPM Focus.

Переддіабетний стан виникає, коли рівень цукру в крові вищий за норму, але ще не досягає рівня діабету 2 типу. Він уже може негативно впливати на серце, нирки та нервову систему. Хоча цей стан часто можна зупинити або повернути назад, він сигналізує про серйозні ризики для здоров’я.

Вчені проаналізували понад 1,2 мільйона анкетних даних, зібраних Центрами контролю та профілактики захворювань США. Результати показали:

користувачі лише електронних сигарет мали на 7% вищий ризик переддіабету порівняно з некурцями;

курці традиційних сигарет — на 15% вищий ризик;

люди, які поєднували обидва види куріння, — на 28% вищий ризик.

Команда також виявила, що у «подвійних курців» ризик повноцінного діабету був на 9% вищий, тоді як у тих, хто курив лише сигарети, — на 7%.

Дослідження також виявило, що користувачі електронних сигарет із надмірною вагою або ожирінням мали ще вищий ризик переддіабетного стану.

Водночас автори наголошують, що дослідження має обмеження. Воно не доводить, що саме куріння напряму викликає переддіабет. На результати можуть впливати інші фактори, зокрема спосіб життя, рівень доходів чи стрес.