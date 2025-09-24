Лікарям уперше вдалося досягнути успіху в лікуванні руйнівної хворобі Ганітнгтона

Вдалося знайти метод, що сповільнив розвиток захворювання на 75 %. Поки що участь в лікуванні взяли 29 пацієнтів.

Лікарі заявили про перші вагомі успіхи в лікуванні однієї з найбільш руйнівних для людського мозку хвороб – хвороби Гантнінгтона. Це спадкове захворювання, що вбиває клітини мозку і поєднує симптоми деменції та Паркінсона, передає BBC.

Медикам вдалося знайти метод, що сповільнив розвиток захворювання на 75 %. Це генна терапія, яка проводиться хірургічним методом.

Очікуване покращення після хірургії триватиме не рік, як раніше, а чотири, пояснила професорка Сара Табрізі.

Раннє лікування може запобігти появі погіршених симптомів. Професорка Табрізі, директорка Центру хвороб Гантінгтона Університетського коледжу Лондона, назвала результати "вражаючими".

"Ми ніколи в найсміливіших мріях не очікували б уповільнення клінічного прогресування на 75%", – сказала вона.

Хворобу спричиняє помилка в частині ДНК, названа гатінгтон-геном. Якщо захворювання є в одного з батьків, то вірогідність, що і дитина матиме цю хворобу, сягає 50 %. Мутація перетворює протеїн, необхідний для мозку, в "убивцю" нейронів. Метою лікування є назавжди зменшити рівень цього токсичного білка. Терапія використовує передові методи генетичної медицини, що поєднують генну терапію та технології приглушення генів.

Безпечний змірнений вірус вводять глибоко в мозок за допомогою МРТ-сканування в режимі реального часу, щоб направити мікрокатетер до двох ділянок мозку – хвостатого ядра та путамена. Це займає від 12 до 18 годин нейрохірургічної операції. Потім вірус діє як мікроскопічний листоноша – доставляючи новий фрагмент ДНК всередину клітин мозку, де він стає активним.

Фото: BBC

Результати дослідження, в якому взяли участь 29 пацієнтів, були опубліковані у заяві компанії uniQure, але ще не були повністю опубліковані для ознайомлення іншими спеціалістами.

Дані показали, що через три роки після операції спостерігалося в середньому 75% уповільнення захворювання на основі показника, який поєднує когнітивні функції, рухову функцію та здатність керувати повсякденним життям.