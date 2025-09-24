“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая

Українська медична освіта не дозволяє убезпечити пацієнтів від лікарів, які не матимуть навичок і знань роботи в своїй галузі.

У моделі західної освіти для отримання диплому треба виконати певну кількість процедур, маніпуляцій, УЗД, інтубацій, і так далі. Це все мають перевірити ментори і зазначити, що студент це виконав, і виконав добре.

“Так випустити ідіота дуже важко. Хай це буде не найкращий лікар, але скіли матиме”, – сказала в проєкті “Боляче” Анастасія Пристая, лікарка-хірургиня, блогерка та авторка книги “Треба трішки потерпіти. Медичні хроніки”.

Тоді як в українській медичній освіті це стається регулярно.

“Я медосвітою українською, м'яко кажучи, не задоволена. Перед тим, як проходила реформа первинної ланки (сімейної медицини, — LB.ua), стояло питання, з чого починати [реформу], за освіти чи первинної, обрали первинну. Це було, мабуть, доступніше і в реалізації простіше. Я тоді тримала кулаки за те, щоб це була медосвіта. Ми випускаємо зараз з університету, з інтернатури, агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – додає Пристая.

Вона навела приклад лікарки, за яку навіть інтернатуру проходили родичі-медики, поки вона після універститету була в декреті з дитиною. Вона отримала диплом і досі проводить онлайн-консультації як гінеколог, ні дня не працюючи лікарем, хоча є всі документи.

“Таких історій мільйон. Чи це ОК? 100 % це не проканало б в іншій країні”, – сказала лікарка. Пристая вважає, що поступово треба реформувати освіту, щоб запускати в медичну сферу еліту: "Еліту не маю на увазі Old Money. Хай це будуть люди, які цікавляться, читають, мають правильний моральний вектор".

На ці приклади відреагував інший гість випуску, заступник міністра охорони здоровя Євгеній Гончар, який також незадоволений власною медичною освітою лікаря: “Чи можемо ми медосвіту революційно реформувати? Не впевнений. Це більш питання еволюційне. У нас немає можливості звідкись взяти сотні, тисячі нових викладачів, щоб вони десь з космосу впали і навчали так, як ми вважаємо за правильне. Немає можливості з космосу взяти тисячі студентів, які будуть більш мотивовані і краще здадуть НМТ / ЗНО. Маємо створювати рік до року додаткові вимоги, посилювати їх, створювати стимули. І за якийсь час якість і рівень медосвіти виросте”.

Повний випуск проєкту дивіться і читайте тут.