“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая

Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ГоловнаЗдоров'я
Спецтема
Боляче

“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая

Українська медична освіта не дозволяє убезпечити пацієнтів від лікарів, які не матимуть навичок і знань роботи в своїй галузі.

“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Анастасія Пристая
Фото: скрин відео

У моделі західної освіти для отримання диплому треба виконати певну кількість процедур, маніпуляцій, УЗД, інтубацій, і так далі. Це все мають перевірити ментори і зазначити, що студент це виконав, і виконав добре. 

“Так випустити ідіота дуже важко. Хай це буде не найкращий лікар, але скіли матиме”, – сказала в проєкті “Боляче” Анастасія Пристая, лікарка-хірургиня, блогерка та авторка книги “Треба трішки потерпіти. Медичні хроніки”. 

Тоді як в українській медичній освіті це стається регулярно.

“Я медосвітою українською, м'яко кажучи, не задоволена. Перед тим, як проходила реформа первинної ланки (сімейної медицини, — LB.ua), стояло питання, з чого починати [реформу], за освіти чи первинної, обрали первинну. Це було, мабуть, доступніше і в реалізації простіше. Я тоді тримала кулаки за те, щоб це була медосвіта. Ми випускаємо зараз з університету, з інтернатури, агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – додає Пристая.

Вона навела приклад лікарки, за яку навіть інтернатуру проходили родичі-медики, поки вона після універститету була в декреті з дитиною. Вона отримала диплом і досі проводить онлайн-консультації як гінеколог, ні дня не працюючи лікарем, хоча є всі документи.

“Таких історій мільйон. Чи це ОК? 100 % це не проканало б в іншій країні”, – сказала лікарка. Пристая вважає, що поступово треба реформувати освіту, щоб запускати в медичну сферу еліту: "Еліту не маю на увазі Old Money. Хай це будуть люди, які цікавляться, читають, мають правильний моральний вектор".

На ці приклади відреагував інший гість випуску, заступник міністра охорони здоровя Євгеній Гончар, який також незадоволений власною медичною освітою лікаря: “Чи можемо ми медосвіту революційно реформувати? Не впевнений. Це більш питання еволюційне. У нас немає можливості звідкись взяти сотні, тисячі нових викладачів, щоб вони десь з космосу впали і навчали так, як ми вважаємо за правильне. Немає можливості з космосу взяти тисячі студентів, які будуть більш мотивовані і краще здадуть НМТ / ЗНО. Маємо створювати рік до року додаткові вимоги, посилювати їх, створювати стимули. І за якийсь час якість і рівень медосвіти виросте”.

Повний випуск проєкту дивіться і читайте тут.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies