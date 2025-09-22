В Україні вперше відзначають Всеукраїнський День Метеликів: акція покликана привернути увагу до паліативних дітей

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаЗдоров'я

В Україні вперше відзначають Всеукраїнський День Метеликів: акція покликана привернути увагу до паліативних дітей

22 вересня в Україні вперше відзначають Всеукраїнський День Метеликів. Ініціатива має на меті нагадати суспільству про дітей, які потребують паліативної допомоги, та змінити сприйняття цього поняття.

В Україні вперше відзначають Всеукраїнський День Метеликів: акція покликана привернути увагу до паліативних дітей
Всеукраїнський День Метеликів
Фото: УП.Життя

Про це повідомляє УП.життя. 

Автором ідеї стала команда шелтеру «Місто Добра», де діє найбільший дитячий хоспіс країни «Дім Метеликів». Символом обрали метелика як образ тендітності й водночас сили дітей, які борються з важкими хворобами.

Історія символу пов’язана з однією з перших пацієнток хоспісу – дівчинкою Марічкою, у якої діагностували рак стовбура головного мозку. Її улюбленими істотами були метелики. Вона просила, аби друзі та незнайомці з усього світу надсилали їй малюнки комах. Зрештою саме вони стали символом життя й підтримки для багатьох інших дітей у паліативі.

«Для багатьох слово "хоспіс" асоціюється з прощанням. Але в реальності – це навпаки "зустріч" із дитиною такою, як вона є. Це турбота, яка дозволяє жити – не в болі, не в стражданнях, не в самотності, а з гідністю й підтримкою. Діти з паліативним статусом можуть прожити тривале життя. І саме від нас залежить, чи буде воно наповнене страхом і болем, чи теплом і любов’ю», — наголошують благодійники.

22 вересня бізнесам пропонують змінити лого логотипи, головні фото та обкладинки, додавши до них комах-символів Дня.

У межах Дня Метеликів українців закликають долучатися до акції – додавати крильця у своє вбрання, публікувати дописи з гештегом #ДеньМетеликів, надсилати власні чи дитячі малюнки на тему метеликів. Один із них наступного року стане офіційним логотипом події.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies