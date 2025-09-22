В Україні вперше відзначають Всеукраїнський День Метеликів: акція покликана привернути увагу до паліативних дітей

Про це повідомляє УП.життя.
Автором ідеї стала команда шелтеру «Місто Добра», де діє найбільший дитячий хоспіс країни «Дім Метеликів». Символом обрали метелика як образ тендітності й водночас сили дітей, які борються з важкими хворобами.
Історія символу пов’язана з однією з перших пацієнток хоспісу – дівчинкою Марічкою, у якої діагностували рак стовбура головного мозку. Її улюбленими істотами були метелики. Вона просила, аби друзі та незнайомці з усього світу надсилали їй малюнки комах. Зрештою саме вони стали символом життя й підтримки для багатьох інших дітей у паліативі.
«Для багатьох слово "хоспіс" асоціюється з прощанням. Але в реальності – це навпаки "зустріч" із дитиною такою, як вона є. Це турбота, яка дозволяє жити – не в болі, не в стражданнях, не в самотності, а з гідністю й підтримкою. Діти з паліативним статусом можуть прожити тривале життя. І саме від нас залежить, чи буде воно наповнене страхом і болем, чи теплом і любов’ю», — наголошують благодійники.
22 вересня бізнесам пропонують змінити лого логотипи, головні фото та обкладинки, додавши до них комах-символів Дня.
У межах Дня Метеликів українців закликають долучатися до акції – додавати крильця у своє вбрання, публікувати дописи з гештегом #ДеньМетеликів, надсилати власні чи дитячі малюнки на тему метеликів. Один із них наступного року стане офіційним логотипом події.