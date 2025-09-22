Штучний інтелект у медицині: великий шанс чи прихована загроза

Надання якісно медичної допомоги чи то в стаб пункті, чи в високоспеціалізованому профільному центрі однаково відповідальний процес, який потребує компетентності та підготовки. А ще - підтримки. Бо коли медичний персонал перевантажений - ефективність допомоги знижується.

Людські ресурси - вичерпні. Мультизадачність - вимагає чимало енергії і відповідно її поновлення. В умовах фронту - це звучить фантасмагорійно. В тому числі в розрізі медицини.

Фото: Державний університет телекомунікацій

Дослідження, включаючи 82 роботи та понад 210 тисяч медпрацівників, показало, що рівень вигорання негативно корелює з якістю медичної допомоги та безпекою пацієнтів. Вища емоційна втома, деперсоналізація чи низьке відчуття особистого досягнення повʼязані з гіршими показниками якості та ризиками для безпеки.

Уявіть лікаря в польовому шпиталі на лінії фронту. Черга поранених, обстріли не стихають, часу на діагностику майже немає. У такій ситуації штучний інтелект, який здатен за секунди проаналізувати знімок легень чи підказати оптимальну схему лікування, виглядає як справжній рятівник. І це вже не фантастика: ШІ допомагає лікарям, в тому числі українським — від телемедичних консультацій до автоматичного аналізу рентгенів і КТ.

Сьогодні штучний інтелект у медицині застосовують у багатьох сферах — від клінічної практики до управління лікарнями та наукових досліджень.

Наприклад: розпізнавання аномалій на гістологічних зразках (ракові клітини, запальні процеси); аналіз ЕКГ; сортування хворих за ступенем ризику (наприклад, у приймальних відділеннях чи на фронті); аналіз результатів аналізів, нагадування про ліки, поради зі способу життя і тд.

Звісно, разом із можливостями приходять і ризики. Алгоритми ШІ — не чарівна паличка. Вони вчаться на масивах даних. Як і лікарі. Якщо дані неповні чи упереджені, то й рішення моделі будуть такими ж.

Гарвардський професор медицини Адам Родман згадує, як колись витрачав дві години на пошук статей у бібліотеці, а тепер завдяки застосунку на основі ШІ може знайти й узагальнити потрібні дослідження за 15 секунд прямо під час прийому. Це відкриває фантастичні перспективи для лікарів, але водночас загрожує закріпленням нерівностей: якщо у вихідних даних мало прикладів з жінками, літніми пацієнтами чи меншинами, то алгоритм і далі працюватиме гірше саме для них. А отже може призводити до помилок. А в медицині помилка дуже часто може бути фатальною. А ще той факт, що «сліпо» довіряти ШІ не варто, а час на перевірку згенерованих відповідей може бути тривалим.

Втім, американський дослідник Айзек Кохане порівнює сучасні властивості моделей ШІ з «квантовим стрибком» у медицині. Він згадує, як перевіряв ШІ на складному випадку новонародженої дитини з неоднозначною статевою анатомією — завданні, яке могло б збентежити навіть досвідченого ендокринолога. ШІ не лише згенерував можливі генетичні причини та біохімічні механізми, а й запропонував подальші кроки для діагностики та пояснення ситуації батькам. «Цю модель не навчали бути лікарем; її навчали лише передбачати наступне слово, — каже Кохане. — Але вона впоралася блискуче. Можливість миттєво отримати другу думку після кожного контакту з лікарем змінить — на краще — саму природу взаємин між лікарем і пацієнтом».

Звісно, ШІ може допомогти медичному працівнику швидше опрацювати скарги, співставити їх з клінічними обстеженнями та встановити критерії для діагнозу.

Але де саме «ламається» штучний інтелект?

Бази даних для встановлення діагнозу. Наприклад, жінки часто мають нетипові симптоми інфаркту. Якщо алгоритм навчався переважно на чоловічих випадках, він може пропустити загрозу.

«Мовне питання». ШІ може інтерпретувати медичну термінологію не вірно: модель легко «збивається» на мовних бар’єрах і дає помилкове тлумачення.

Медичні зображення. Алгоритми, які навчалися на ідеальних знімках із західних клінік, погано працюють із нерівною якістю зображень зі старих апаратів у райцентрі чи прифронтовій лікарні.

Український контекст: шанс і пастка

Ми вже маємо приклади успішної інтеграції ШІ:

Діагностика туберкульозу в Івано-Франківську, Львові та Сумській області: алгоритм виділяє найдрібніші ураження на знімках.

BrainScan у Краматорську чи Одесі: система аналізує КТ мозку за лічені хвилини — вирішально у випадках інсульту чи травми.

Телемедицина під час війни: фото, відео й повідомлення у месенджерах рятували пацієнтів, коли лікарі фізично не могли доїхати.

Це величезний ресурс. Але якщо системи не адаптовані до наших умов — нестабільного інтернету, зношеного обладнання, різних мовних і культурних контекстів — вони можуть не допомогти, а нашкодити.

Що робити?

Локалізувати дані. Українські пацієнти мають бути у навчальних «наборах». Інакше алгоритм так і залишиться «чужим». Зберегти роль лікаря. ШІ — це підказка, друга думка. Останнє слово повинно бути за фахівцем. Виявляти упередження. Перевіряти, чи алгоритм однаково працює для чоловіків і жінок, молодих і літніх, різних регіонів. Готувати кадри. Лікар з ШІ у руках — це майстер із інструментом. Без знань і критичного мислення — це небезпечна іграшка.

На даному етапі ШІ точно може полегшити адміністративне навантаження: автоматичне складання графіків, планування ресурсів, ведення документації.

Оптимізація та прогнозування витрат, автоматичний переклад скарг, чат-боти для первинних консультацій - це те, що точна можна застосовувати вже сьогодні.

Замість висновків

Штучний інтелект може стати союзником української медицини у війні — там, де бракує рук, часу й ресурсів. Але лише якщо ми чесно визнаємо його обмеження і візьмемо під контроль ризики. Інакше алгоритми, створені рятувати, почнуть відтворювати старі несправедливості — тільки вже в умовах війни.