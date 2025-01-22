Гендиректор Google DeepMind: випробування ліків, розроблених штучним інтелектом, розпочнуть до кінця року

Isomorphic Labs, чотирирічний стартап з розробки ліків, що належить компанії Google Alphabet, до кінця цього року розпочне випробування препарату, розробленого за допомогою штучного інтелекту.

Про це заявив його засновник сер Деміс Гассабіс, лауреат Нобелівської премії з хімії 2024 року, пише Financial Times.

“Ми вивчаємо онкологію, серцево-судинні захворювання, нейродегенерацію, всі основні галузі захворювань, і я думаю, що до кінця цього року ми матимемо наш перший препарат”, ‒ сказав він в інтерв'ю FT на Всесвітньому економічному форумі.

Він додав, що зазвичай на відкриття одного препарату йде в середньому від п'яти до десяти років. “І, можливо, ми могли б прискорити цей процес у 10 разів, що стало б неймовірною революцією в галузі охорони здоров'я людини”, ‒ сказав Гассабіс.

Isomorphic вийшов з дослідницького підрозділу Google щодо питань штучного інтелекту Google DeepMind у 2021 році, але залишається дочірньою компанією, що повністю належить його материнській компанії Alphabet.

Потенціал стартапу залучив великих фармацевтичних партнерів, які прагнуть знизити витрати та підвищити ефективність дорогого процесу розробки ліків. Раніше Хассабіс розповідав FT, що його команда працює над шістьма програмами розробки ліків з Eli Lilly та Novartis.

Гассабіс, який також є генеральним директором британської компанії “Google DeepMind”, сказав, що наприкінці року споживачам, ймовірно, представлять прототип помічника на основі штучного інтелекту пошукового гіганта, відомий як Project Astra. На його думку, протягом найближчих трьох років “будуть “мільярди” агентів на основі штучного інтелекту, які “ведуть переговори один з одним від імені постачальника та клієнта”, і сказав, що це вимагатиме переосмислення самого Інтернету”.

Він також закликав до більшої обережності та координації між провідними розробниками штучного інтелекту, які змагаються за створення загального штучного інтелекту (ЗШІ). Він попередив, що технологія може загрожувати людській цивілізації, якщо вона вийде з-під контролю або буде перепрофільована “поганими акторами”... для шкідливих цілей”.

За словами Гассабіса, кінцевою метою Google DeepMind є створення ЗШІ, або “системи, яка здатна демонструвати всі когнітивні здібності, якими володіє людина”. Хассабіс також зазначив, що, незважаючи на “ажіотаж” у соціальних мережах про те, що це близько, до справжнього ЗШІ залишається ще від 5 до 10 років.

“Якщо щось можливо і цінно зробити, люди це зроблять. Зараз ми вже пройшли цей етап з ШІ, джина не можна загнати назад у пляшку... тому ми маємо спробувати і переконатися, що спрямовуємо це у світ максимально безпечним способом”, ‒ сказав Гассабіс.