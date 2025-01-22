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Дональд Трамп помилував засновника найбільшого маркетплейсу даркнету

Звільнення Ульбріхта вимагали американські лібертаріанці.

Дональд Трамп помилував засновника найбільшого маркетплейсу даркнету
Росс Ульбріхт

Президент США Дональд Трамп підписав указ про помилування Росса Ульбріхта, засновника маркетплейсу Silk Road.

Про це повідомляє The Hill

Трамп написав у Truth Social, що він зателефонував матері Ульбріхта, щоб повідомити її про помилування.

«Негідники, які працювали над тим, щоб засудити його, були тими самими божевільними, які брали участь у сучасній війні уряду проти мене. Йому дали два довічних ув'язнення плюс 40 років. Це безглуздо!» Трамп написав у Truth Social.

40-річного Ульбріхта засудили у 2015 році за семи пунктами обвинувачення, пов’язаними з діяльністю його маркетплейсу Silk Road, який став важливим майданчиком продажу наркотиків та інших незаконних товарів та послуг за криптовалюту. 

Прокуратура США стверджувала, що сайт використовувався для здійснення понад 1,5 мільйона транзакцій на суму приблизно 213 мільйонів доларів США, у тому числі понад 183 мільйони доларів США на продаж наркотиків.

Прокурори також стверджували, що Ульбріхт підбурював до вбивств людей, які, на його думку, були загрозою для його бізнесу.

Натомість лібертаріанці та ентузіасти криптовалюти розглядали справу Ульбріхта як приклад зловживань уряду, адже він сам не продавав нелегальні товари та не несе відповідальність за транзакції людей, які використовували сайт.

У травні 2024 року Дональд Трамп на Лібертаріанській національній конвенції у Вашингтоні пообіцяв пом'якшити вирок Ульбрікту.

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