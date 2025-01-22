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Трамп звільнив керівницю берегової охорони США

Однією з причин звільнення начебто була “надмірна” зосередженість Фаган на політиці різноманітності, справедливості та інклюзії.

Трамп звільнив керівницю берегової охорони США
Лінда Фаган
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп звільнив командувачку берегової охорони США адмірала Лінду Лі Фаган.

Про це повідомляє Reuters.

Виконуючий обов'язки міністра внутрішньої безпеки Бенджамін Хаффман підтвердив, що Фаган була звільнена від своїх обов'язків після "довгої та видатної кар'єри".

Водночас високопоставлений чиновник Департаменту внутрішньої безпеки розповів, що Хаффман звільнив Фаган через “недоліки в керівництві, оперативні провали та нездатність просувати стратегічні цілі берегової охорони США”.

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За словами чиновника, однією з причин звільнення була “надмірна” зосередженість Фаган на політиці різноманітності, справедливості та інклюзії.

Втім, конгресмен-демократ Рік Ларсен заявив, що рішення про усунення Фейгана було помилковим.

Reuters нагадує, що Берегова охорона перебуває під пильною увагою через сексуальне насильство після повідомлень у ЗМІ. Минулого року колишні студенти Академії берегової охорони США стверджували, що стали жертвами сексуального насильства, і подали скарги, вимагаючи відшкодування збитків у розмірі 130 млн доларів США.

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