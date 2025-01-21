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Трамп анонсував підвищення мит на 25% для Мексики та Канади із 1 лютого

За його словами, через ці країни йде великий потік мігрантів.

Трамп анонсував підвищення мит на 25% для Мексики та Канади із 1 лютого
Трамп демонструє підпис під указом
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запровадить 25-відсоткові мита на імпорт із Мексики та Канади із 1 лютого.

Про це пише видання The Hill.

Про це він сказав під час підписання виконавчих указів, відповідаючи на питання про мита для цих двох країн. 

"Ми думаємо про 25 відсотків для Мексики та Канади, тому що вони дозволяють великій кількості людей... входити, і фентанілу надходити", – сказав Трамп.

Він також додав, що планує зробити це 1 лютого.

Раніше він вже заявляв про підвищення мит на весь імпорт із Мексики, яка є головним торговим партнером США.Пізніше він те саме сказав і про Канаду та Китай. 

  • Проте Трамп планував підвищити мита із першого дня перебування на посаді. Окрім того, Трамп обіцяє запровадити додаткове мито у 10% на товари з Китаю через те, що тамтешній уряд не здатен ефективно боротися з наркотрафіком. 
  • Економісти підрахували, що ініціатива президента може болюче вдарити по ринку нерухомості: величезну кількість будівельних матеріалів США імпортують саме з Канади.
  • У січні Трамп заявив про створення служби, яка збиратиме зовнішні доходи від анонсованих раніше мит.
  • Тим часом уряд Канади планував оприлюднити зустрічні мита щодо американських товарів в день інавгурації Трампа.
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