Трамп заявив про створення служби, яка збиратиме зовнішні доходи від анонсованих раніше мит

У листопаді обраний президент США пообіцяв значно підвищити тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю з першого дня свого президентства.

Дональд Трамп під час прес конференції в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 26 вересня 2024 року.

Обраний президент США Дональд Трамп анонсував створення Служби зовнішніх доходів, щоб збирати доходи від масштабних мит, які він обіцяв запровадити.

Про це пише CNN.

“Надто довго ми покладалися на оподаткування наших Великих Людей через Службу внутрішніх доходів (IRS). За допомогою м'яких та шкода слабких торгових угод американська економіка забезпечила зростання та процвітання світу, одночасно оподатковуючи себе. Настав час це змінити. Сьогодні я оголошую, що створимо СЛУЖБУ ЗОВНІШНІХ ДОХОДІВ для збору наших мит, мит та всіх доходів, які надходять із іноземних джерел”, ‒ написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Трамп додав, що Сполучені Штати почнуть стягувати плату з тих, хто “заробляє на нас за допомогою торгівлі”. “Вони почнуть платити, зрештою, свою справедливу частку. 20 січня 2025 року стане датою народження Служби зовнішніх прибутків. ЗРОБИМО АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ”, ‒ заявив республіканець.

У листопаді Трамп пообіцяв значно підвищити тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю з першого дня свого президентства, тобто 20 січня. Видання зазначає, що це може різко збільшити витрати для американських підприємств та споживачів.

Минулого тижня CNN писало, що обраний президент розглядає можливість оголошення надзвичайного стану в економіці країни, щоб забезпечити юридичне обґрунтування для великої кількості універсальних тарифів для союзників та противників. Таким чином Трамп прагне відновити світовий торговельний баланс під час свого другого терміну.