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​У Словаччині опозиція найближчими днями хоче ініціювати вотум недовіри урядові Фіцо

Політики незадоволені ефективністю управлінської політики Фіцо і його зовнішньополітичною роботою.

​У Словаччині опозиція найближчими днями хоче ініціювати вотум недовіри урядові Фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Низка опозиційних партій Словаччини днями оголосить вотум недовіри урядові Роберта Фіцо, передає TASR.

Ініціативу підтримали депутати «Прогресивної Словаччини», «Свободи і Солідарності», християнських демократів, «Словаччини», «За народ» і «Християнського союзу».

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За словами опозиції, Фіцо не справляється із управлінням. Вони вказали на проблеми у секторі охорони здоров'я, зростання цін та зовсім недавно - негаразди у земельному кадастрі. Водночас опозиціонери заявили про спроби глави уряду поставити під сумнів зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини. Вони не хочуть, щоб прем'єр-міністр «повів» Словаччину на схід, оскільки вважають, що він не має на це повноважень.

  • Після того, як Україна оголосила про зупинку транзиту російського газу своєю територією з 1 січня 2025 року, Роберт Фіцо відвідав Москву і зустрівся з російським диктатором Путіним.
  • Опісля словацьким прем’єр подався на «в’єтнамські канікули», де його помітили у розкішному готелі.
  • Водночас у країні відбулися протести, на які вийшли кілька тисяч людей, обурені політикою чинного глави уряду.
  • Роберт Фіцо тим часом озвучує щоразу нові погрози Україні через зупинку транзиту. На ці заяви відреагував Володимир Зеленський, повідомивши, що українська сторона пропонувала допомогу Словаччині у газовому питанні, але Фіцо «пихато» відмовився.
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