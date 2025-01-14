​У Словаччині опозиція найближчими днями хоче ініціювати вотум недовіри урядові Фіцо

Низка опозиційних партій Словаччини днями оголосить вотум недовіри урядові Роберта Фіцо, передає TASR.

Ініціативу підтримали депутати «Прогресивної Словаччини», «Свободи і Солідарності», християнських демократів, «Словаччини», «За народ» і «Християнського союзу».

За словами опозиції, Фіцо не справляється із управлінням. Вони вказали на проблеми у секторі охорони здоров'я, зростання цін та зовсім недавно - негаразди у земельному кадастрі. Водночас опозиціонери заявили про спроби глави уряду поставити під сумнів зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини. Вони не хочуть, щоб прем'єр-міністр «повів» Словаччину на схід, оскільки вважають, що він не має на це повноважень.