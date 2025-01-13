Фіцо запросив Зеленського на зустріч поблизу держкордону

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч поблизу державних кордонів між Словаччиною та Україною.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Словацька Республіка продемонструвала і демонструє велику солідарність із вашими громадянами, які проживають в Україні або на території Словаччини. Спільні переговори між урядами Словацької Республіки та України приносять хороші результати. Хотілося б продовжити конструктивний і заснований на взаємній повазі діалог із прем'єр-міністром України. Тому дозвольте запросити Вас від імені вищого представника словацького виконавчого органу для обговорень, якщо це можливо найближчим часом, за повного розуміння серйозності свого робочого порядку денного", - сказав Фіцо.
Він зазначив, що зустріч може відбутися на території Словаччини поблизу державних кордонів з Україною.
"Прямо символічно, що для перевезення на словацьку територію можна було б використати пряме сполучення поїзда з Києва до Кошице, що є результатом спільних зусиль наших урядів", - наголосив Фіцо.
На його думку, така зустріч створить "хороші умови для відкритої розмови про постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України, про можливі технічні рішення з урахуванням закінчення до 31 числа контракту між відповідними українськими та російськими компаніями, про вплив зупинення транзиту газу через Україну на зниження конкурентоспроможності європейської економіки та розвиток двосторонніх словацько-українських відносин".
Звертаючись до Зеленського, Фіцо також заявив, що "рішення припинити транзит газу через Україну до Словаччини та інших споживачів завдають значної шкоди самій же Україні, Словаччині та іншим членам Євросоюзу".
Водночас він наголосив, що не має наміру відповідати на заяву Зеленського, в якій той сказав, що пропонував допомогу словацькому народу, але Фіцо "пихато відмовився".
- Дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною та Росією закінчилася 1 січня 2025 року. Із сьомої години ранку транспортування газу від точки входу "Суджа" на східному кордоні до західних і південних точок виходу було припинено. Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему читайте у матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
- Раніше Фіцо пригрозив накладенням вето на майбутній пакет військової допомоги Україні від європейських союзників. За його словами, це відповідь на припинення транзиту російського газу з боку України.
- Також прем'єр Словаччини заявляв, що Братислава може припинити постачати електроенергію в Україну, якщо Київ не погодиться відновити транзит російського газу своєю територією. Фіцо називав Зеленського "жебраком і шантажистом".
- Президент Словаччини Петер Пеллегріні, своєю чергою, заявив, що відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва через те, що Україна припинила транзит російського газу.
- У неділю, 12 січня, група проросійських депутатів парламенту Словаччини вирушила з візитом до Москви, де вони збираються зустрічатися з депутатами держдуми та іншими представниками російської влади.