На Львівщині викрили переправника, який за $21 тис. організовував чоловікам виїзд до Польщі

На Львівщині заблокували черговий канал переправлення чоловіків призовного віку через кордон.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 30-річному уродженцю Стрийського району за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", – пише пресслужба Спецпрокуратури Західного регіону.

Підозрюваний підшукував чоловіків, які не мають права на безперешкодний виїзд за межі України під час війни, та за 21 тисячу доларів США влаштовував для них трансфер до Польщі через один із пунктів пропуску на Львівщині.

Він забезпечував внесення відомостей про них у електронну базу даних "Шлях" як водіїв міжнародних перевезень. Таким чином на підставі фіктивних документів ухилянти могли безперешкодно потрапити до Євросоюзу і там залишитись.

Фото: Спецпрокуратура Західного регіону Затримання організатора нелегальних поїздок

Правоохоронцями задокументовано злочинну діяльність переправника, а його самого затримано під час отримання 15 тисяч доларів США авансу.

Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 150 тисяч гривень застави. Також перевіряється його зв’язок із аналогічними правопорушеннями, встановлюється повне коло ймовірно причетних до схеми осіб.