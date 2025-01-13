На Харківщині уламки ворожого дрона впали на територію підприємства

У Куп'янську через російську агресію загинув чоловік.

За добу на Харківщині через російську агресію загинув чоловік, пошкоджені будинки і гараж. Уламки ворожого дрона впали на територію підприємства.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора вночі, о 21:31 у м.Валки Богодухівського району уламки БпЛА "Шахед" впали на територію цивільного підприємства внаслідок роботи ППО.

Перед цим у м.Куп’янськ унаслідок обстрілу біля території цивільного підприємства загинув 70-річний чоловік.

Ворог також обстріляв із КАБ околиці с.Вільхуватка, пошкоджень та постраждалих не зафіксовано.

А о 13:00 війська РФ обстріляли із РСЗВ с.Кіндрашівка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватне домоволодіння та 1 гараж.

Раніше окупанти завдали по цьому населеному пункту удару FPV-дроном. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила.

Близько 08:00 війська агресора обстріляли із артилерії с.Сенькове Куп’янського району. Пошкоджено 1 приватне домоволодіння та 1 гараж.

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки та Піщаного.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 2 людини (серед них 1 дитина).