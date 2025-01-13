Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Внаслідок вибуху у ресторані Чехії загинули шестеро людей, — Reuters
Внаслідок вибуху у ресторані Чехії загинули шестеро людей, — Reuters
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Російські штурмовики проникли в українські бойові порядки на Лиманському напрямку
Російські штурмовики проникли в українські бойові порядки на Лиманському напрямку
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Середземному морі Росія тримає два ракетоносії залпом до 22 "Калібрів"

У Чорному морі перебуває 1 ворожий ракетоносій. 

​У Середземному морі Росія тримає два ракетоносії залпом до 22 "Калібрів"
Фото: ОК "Південь"

Ворог тримає у Середземному морі 7 кораблів, два із яких є ракетоносіями.

Про це повідомили у ВМС.

У Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 4 ракет.

В Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет. У Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Фото: ВМС

  • У ніч на 11 січня ударні безпілотники вночі атакували порт у місті Новоросійськ, де базуються кораблі військово-морського флоту росіян.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies