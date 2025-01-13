​У Середземному морі Росія тримає два ракетоносії залпом до 22 "Калібрів"

Ворог тримає у Середземному морі 7 кораблів, два із яких є ракетоносіями.

Про це повідомили у ВМС.

У Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 4 ракет.

В Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет. У Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Фото: ВМС