​У Середземному морі Росія тримає два ракетоносії залпом до 22 "Калібрів"

Ворог тримає у Середземному морі 7 кораблів, два із яких є ракетоносіями.
Про це повідомили у ВМС.
У Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 4 ракет.
В Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет. У Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
- У ніч на 11 січня ударні безпілотники вночі атакували порт у місті Новоросійськ, де базуються кораблі військово-морського флоту росіян.