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Україні потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів і знизити мобілізаційний вік, ‒ Майк Волц

"Зараз вік мобілізації в Україні ‒ 26 років, а не 18. “Вони можуть отримати сотні тисяч нових військових”, заявив майбутній радник президента США.

Україні потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів і знизити мобілізаційний вік, ‒ Майк Волц
Фото: Вечірній Київ/Борис Корпусенко

Для домовленостей у війні потрібно стабілізувати лінію фронту в Україні і розв'язати питання нестачі людських ресурсів.

Про це заявив номінант на посаду радника з нацбезпеки у команді новообраного президента США Майк Волц в інтерв’ю ABC News, повідомляє Голос Америки.

Коментуючи політику Трампа щодо війни Росії проти України Волц сказав: “Вони (українці, - ред.) справді займають дуже шляхетну та жорстку позицію, але потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів. Це не лише про боєприпаси, амуніцію чи більшої кількості чеків. Йдеться про те, щоб стабілізувати лінію фронту, щоб можна було входити в якийсь вид домовленості”.

За словами Волца, зараз вік мобілізації в Україні ‒ 26 років, а не 18. “Вони можуть отримати сотні тисяч нових військових”, ‒ додав він.

“Якщо українці просять весь світ повною мірою захистити демократію, потрібно, щоб вони самі повною мірою захищали демократію”, ‒ зазначив майбутній радник з нацбезпеки в команді Трампа.

  • Торік у листопаді Associated Press повідомило, що Білий дім тисне на Україну щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. Деякі партнери в Європі також занепокоєні нестачею військових в Україні.
  • На початку грудня державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Україна має схвалити "важкі рішення "про подальшу мобілізацію військ. За його словам, це критично важливо, тому що "навіть з грошима і боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії".
  • Зеленський у відповідь заявив, що пріоритетом є зниження військового потенціалу Росії, а не призовного віку. Президент зазначив, що хоче "збереження життів, а не зброї на складах".
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