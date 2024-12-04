Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Україна має схвалити "важкі рішення "про подальшу мобілізацію військ.

Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

"Україна має прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення. Ми прагнемо переконатися, що вони (мобілізовані) мають підготовку та необхідне обладнання", – сказав Блінкен.

За його словам, це критично важливо, тому що "навіть з грошима і боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії".

Він повторив тезу радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, який раніше заявив, що Україна повинна зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил на фронті. За його словами, жодна система озброєнь не може змінити ситуацію на фронті, оскільки йдеться про людські ресурси.

Раніше джерела LB.ua в Міноборони розповіли, що після ухвалення закону про мобілізацію навесні 2024 року, цифра мобілізації покращилася в 2,5 рази. Підготовка цього законопроєкту тривала з минулого року.

Профільний парламентський комітет почав розгляд законопроєкту ще 4 січня. Депутати запропонували понад 4000 правок до документу, і їх розгляд у комітеті завершили 29 березня. З законопроєкту вирішили виключити велику кількість покарань, з якими б могли зіткнутися ухилянти. Окрім того, 9 квітня з'ясувалося, що з тексту виключили ще й питання демобілізації і ротації – для цього хочуть створити окремий проєкт закону.

За час роботи над мобілізаційним законопроєктом Рада ухвалила декілька пов'язаних з мобілізацією окремих законопроєктів, зокрема про пониження віку з 27 до 25 років і скасування строкової служби.