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Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації

"Ми прагнемо переконатися, що  мобілізовані мають підготовку та необхідне обладнання".

Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Україна має схвалити "важкі рішення "про подальшу мобілізацію військ.

Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

"Україна має прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення. Ми прагнемо переконатися, що вони (мобілізовані) мають підготовку та необхідне обладнання", – сказав Блінкен.

За його словам, це критично важливо, тому що "навіть з грошима і боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії".

Він повторив тезу радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, який раніше заявив, що Україна повинна зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил на фронті. За його словами, жодна система озброєнь не може змінити ситуацію на фронті, оскільки йдеться про людські ресурси.

  • Раніше джерела LB.ua в Міноборони розповіли, що після ухвалення закону про мобілізацію навесні 2024 року, цифра мобілізації покращилася в 2,5 рази. Підготовка цього законопроєкту тривала з минулого року. 
  • Профільний парламентський комітет почав розгляд законопроєкту ще 4 січня. Депутати запропонували понад 4000 правок до документу, і їх розгляд у комітеті завершили 29 березня. З законопроєкту вирішили виключити велику кількість покарань, з якими б могли зіткнутися ухилянти. Окрім того, 9 квітня з'ясувалося, що з тексту виключили ще й питання демобілізації і ротації – для цього хочуть створити окремий проєкт закону. 
  • За час роботи над мобілізаційним законопроєктом Рада ухвалила декілька пов'язаних з мобілізацією окремих законопроєктів, зокрема про пониження віку з 27 до 25 років і скасування строкової служби. 
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