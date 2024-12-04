Голова Офісу президента перебуває з візитом у США, - МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак перебуває з візитом у США.

Про це він розповів на брифінгу в Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні у США перебуває керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який матиме відповідні важливі зустрічі. Цей контакт на рівні керівника Офісу дуже важливий для встановлення, зокрема, - відносин з представниками нової адміністрації", - сказав Сибіга.

Він нагадав, що також нещодавно був у Вашингтоні, де провів зустрічі з представниками обох палат Конгресу США і двох партій щодо подальшої підтримки України.

"Ми сподіваємося на продовження цієї підтримки для України з боку США, американського народу", - сказав голова МЗС.

Сибіга зазначив, що Путін не змінив своїх підходів і риторики й прагне до "капітуляції України", як це було й на початку повномасштабного вторгнення.

"Відповідно, ми разом з нашими союзниками маємо зробити все, щоб примусити Росію до справедливого, всеосяжного, сталого миру. І тут ми говоримо про концепцію "мир через силу"", - додав він.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що українська делегація, до якої, зокрема, входить Єрмак, вирушає до США для переговорів з оточенням Дональда Трампа. Членами делегації також називали міністра оборони Рустема Умєрова і віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерку юстиції Ольгу Стефанішину.