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Протести в Грузії: силовики затримали понад 20 людей, загальна кількість арештів перевищила 300

Не менше 201 людини, за даними омбудсмена, були поранені за час мітингів. 

Протести в Грузії: силовики затримали понад 20 людей, загальна кількість арештів перевищила 300
Мітинг біля парламенту Грузії 29 листопада 2024 року
Фото: Sova News

За шість ночей антиурядових протестів у Грузії силовики заарештували понад 300 людей. Вранці середи МВС Грузії заявило про затримання 22 людей, а днем раніше повідомляли про загальне число в 293, пише NewsGeorgia. Мітинг розійшовся сьогодні близько сьомої ранку – як і раніше, протести відбуваються переважно з вечора до світанку. Лише за офіційними даними поранення внаслідок зіткнень за ці дні отримали не менше 200 громадян. Один з учасників мітингу, Авандтіл Кучава, розповів BBC, що поліція вдарила його в голову після того, які він упав після перших ударів.

Участь у протестах через рішення уряду зупинити переговори з Євросоюзом про вступ до 2028-го р. привели на вулиці десятки тисяч громадян. Люди незгодні з рішенням зруйнувати європейське майбутнє Грузії та повернути країну в сферу впливу Росії. 

Для розгону протестів силовики застосовували сльозогінний газ і водомети. Також деяких мітнигарів штрафують на значні суми: Нана Томарадзе, молода жінка, яка під час протесту вигукнула силовикам, що вони крадуть людей, оштрафована на 870 євро в перерахунку з національної валюти ларі. Її адвокат сказав, що це двомісячна зарплата у Грузії. 

Мужні громадяни Грузії не відступають і продовжують виходити на протести, попри опір влади, загрози арештів, переслідування і насильства. 

Влада стверджує, що під час протестів були поранені 113 силовиків. Вона запевняє, що "захищає громадський порядок". 

Протести в Грузії

28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років. Політсила має більш проросійські погляди, ніж проєвропейські. Цього року вона просунула два скальковані з російських законопроєкти про іноагентів та утискання прав ЛГБТ. Вибори супроводжувалися численними повідомленнями про фальсифікації.

Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі. 

Від самого початку мітинги розганяє поліція. Люди збираються переважно вечорами і мітингують до ранку. Поранення внаслідок сутичок з силовиками отримали сотні людей. 

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