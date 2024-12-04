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Міністр економіки Німеччини: з цим урядом Грузії співпраця в галузі розвитку більше не може бути повноцінною

Вся співпраця з Грузією тепер переглядається.

Міністр економіки Німеччини: з цим урядом Грузії співпраця в галузі розвитку більше не може бути повноцінною
Міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце
Фото: EPA/UPG

Міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце розповіла про співпрацю з Грузією, повідомляє Sova News

“З цим урядом Грузії співпраця в галузі розвитку більше не може бути повноцінною. Вся співпраця з Грузією переглядається. Жодних нових проектів не буде, і жодних кредитних угод не буде підписано. Ми можемо зробити подальші кроки у координації з ЄС та міжнародними партнерами”, - сказала Свенья Шульце.

Вона зауважила, що “Грузинська мрія” своїм рішенням щонайменше тимчасово блокує шанс громадян Грузії на європейське майбутнє. 

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Свенья Шульце наголосила, що більшість грузинів хочуть вступу до ЄС. Вони щодня виходять на вулиці Тбілісі та інших міст, оскільки хочуть європейської Грузії. Також Шульце нагадала, що зв'язок із Євросоюзом відображено у Конституції Грузії.

Події у Грузії

  • 28 листопада Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії і закликав провести перевибори.

  • Того ж дня грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе зробив заяву, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року.

  • Після цієї заяви президентка Грузії Саломе Зурабішвілі провела екстрені консультації з дипломатичним корпусом, а у соцмережах анонсували стихійні мітинги у Тбілісі.

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