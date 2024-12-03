Суд виніс вироки для чотирьох неповнолітніх, причетних до вбивства у Німеччині українських підлітків-баскетболістів

Німецький суд засудив до тривалого ув’язнення чотирьох неповнолітніх, причетних до вбивства двох українських підлітків-баскетболістів у в лютому цього року в Обергаузені.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на мовників RB24 та WDR.
Вчора суд у місті Ессен грудня ухвалив, що двоє з обвинувачених засуджені до восьми з половиною років ув’язнення, а ще двоє – до десяти років.
Через юний вік обвинувачених суд проходив повністю в закритому режимі. Підлітки відбуватимуть покарання в колонії для неповнолітніх.
Ксенофобського мотиву у вчиненні злочину суд не знайшов. Спочатку прокуратура припустила, що на спортсменів напали через те, що вони приїхали з України. Двоє із засуджених мають німецьке та двоє сирійське громадянство.
У вироках фігурують і інші злочини, обвинувачені були відомі поліції за вчинення насильницьких злочинів.
Вироки ще не набрали законної сили. Адвокати підсудних подають апеляцію.
- У Німеччині внаслідок нападу з ножами 10 лютого загинув 17-річний український баскетболіст юнацької збірної України Володимир Єрмаков. Його друг Артем Козаченко тривалий час перебував у реанімації, однак він помер у лікарні. Тут хлопці грали за молодіжну баскетбольну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.
- Ним виявився 15-річний підліток, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. За кілька днів німецькі правоохоронці затримали ще трьох підозрюваних.