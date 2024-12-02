Спортбазу Медведчука на Київщині оцінили майже на $760 млн

На території обʼєкту знаходиться майданчик для гвинтокрила, спеціальне місце для паркування яхти, басейн та гостьовий будинок.

Спортивну базу зрадника Віктора Медведчука на Київщині оцінили майже $760 млн.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

"АРМА отримало офіційний звіт оцінки щодо спортивної бази екс-нардепа Віктора Медведчука, яку рішенням суду було передано в управління Агентства. Спортбазу, перероблену під приватну дачу, було оцінено у понад 757 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Актив знаходиться у місті Українка Обухівського району Київської області, посеред хвойного лісу, прямо на березі річки Стугна. Також на території обʼєкту знаходиться майданчик для гвинтокрила, спеціальне місце для паркування яхти, басейн та гостьовий будинок.

Після обробки та зведення усієї інформації, підготовки тендерної документації, АРМА оголосить конкурс на відбір управителя для цієї спортивної бази. Усі охочі зможуть взяти участь та позмагатися за можливість управляти активом держзрадника, приносячи значні надходження держбюджету.