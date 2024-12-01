На Київщині уламки російських дронів пошкодили приватні будинки та квартиру

У Київській області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників пошкоджені три приватні будинки, квартира, автомобілі та гараж.

Про це повідомляє голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Ворог не припиняє нічні атаки БпЛА на Київщину. Тривога тривала більше 9 годин. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено", — ідеться у повідомленні.

Фото: КОВА

Внаслідок падіння уламків постраждалих немає, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей у трьох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки, квартира, три автомобілі та гаражне приміщення. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджені фасади та дахи.

Оперативні групи продовжують роботу із фіксації наслідків нічної атаки.