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Росіяни знову скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні, є загиблі та поранені

Троє загиблих, семеро поранених наслідки — російського терору.

Росіяни знову скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні, є загиблі та поранені
пошкоджений автобус у Херсоні

Уранці неділі, 1 грудня, російські війська атакували з дрона маршрутку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки загинули троє людей.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 8:15 російські військові атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені", — повідомляє Прокудін. 

Попередньо, внаслідок російського удару загинули троє людей, семеро пасажирів маршрутки зазнали поранень. Медики їх дообстежують та надають всю необхідну допомогу.

Інформація уточнюється.

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