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Сили оборони ліквідували ще 1730 росіян за добу

Від початку повномасшатбного вторгнення РФ втратила близько 742 130 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1730 росіян за добу
Фото: надано автором

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1730 росіян. Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 742 130 військових.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.12.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 742130 (+1730) осіб,
  • танків ‒ 9469 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19369 (+14) од,
  • артилерійських систем – 20923 (+14) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19803 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 2852 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30507 (+76) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3619 (+2)

Дані уточнюються.

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