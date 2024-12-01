Сили оборони ліквідували ще 1730 росіян за добу

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1730 росіян. Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 742 130 військових.
Про це ідеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 742130 (+1730) осіб,
- танків ‒ 9469 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19369 (+14) од,
- артилерійських систем – 20923 (+14) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19803 (+11),
- крилаті ракети ‒ 2852 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30507 (+76) од,
- спеціальна техніка ‒ 3619 (+2)
Дані уточнюються.