Головне за суботу, 30 листопада: удари по Дніпровському району та Мирнограду, понад 210 боєзіткнень, відключення світла

Ворог завдав удару по Дніпровському району Дніпропетровської області.

Як повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, на Дніпровщині внаслідок ракетного удару пошкоджено цивільну забудову - житловий будинок та магазин у селищі Царичанка. На цей час відомо, що чотири людини вбиті цим російським ударом.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що серед поранених є дитина. 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості. Госпіталізована й решта постраждалих. Шестеро – "важкі". Згодом Лисак уточнив, що вісім людей перебувають у важкому стані після атаки росіян на Дніпровський район. У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи. Загалом станом на зараз відомо про 21 постраждалого.

У суботу вранці, 30 листопада, російська армія завдала артилерійського обстрілу по місту Мирноград Донецької області.

Увечері Генпрокуратура повідомила, що внаслідок обстрілу у Мирнограді окупантів загинули двоє та поранені троє цивільних.

За даними слідства, 30 листопада 2024 року, о 10:00, окупанти з артилерії обстріляли Мирноград. Від влучання засобу ураження на городі біля домоволодіння загинула 65-річна жінка.

Через годину під прицілом військ рф знову опинився приватний сектор населеного пункту. Двоє місцевих жительок отримали поранення. Через деякий час ворог завдав ще одного удару. Внаслідок атаки загинула 56-річна жінка, а чоловіка травмовано.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 30 листопада відбулося 211 боїв.

Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 30 листопада – в новині.

Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій (ВЛК), покликаний суттєво змінити застарілу систему, повідомляє пресслужба Міноборони.

Подробиці – в новині.

У неділю, 1 грудня, в Україні для побутових споживачів вимикатимуть світло з 13:00 до 22:00 в одну чергу.

Графіки обмеження електроенергії для бізнесу і промисловості діятимуть з 08:00 до 13:00. При цьому час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

У компанії зазначили, що причина тимчасового посилення обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час російської ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не зможе обрати нового президента, відповідно, інавгурація не відбудеться, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом, передає “Эхо Кавказа”.

“Я хочу сказати громадськості, що і тут, із президентом, який є єдиним незалежним, легітимним інститутом, існує національний консенсус. Завтра суспільство та політичні партії зустрінуться зі мною. Разом ми керуємо політичним процесом, яким керуєте ви зовні, на вулиці та в різних сферах суспільства… Я буду на чолі політичного процесу, залишаючись вашим президентом. Легітимного парламенту немає, тому нелегітимний парламент не може обрати нового президента, тож не може бути інавгурації”, – заявила Саломе Зурабішвілі.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!