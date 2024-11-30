У неділю в більшості областей прогнозують туман, без опадів

У Києві та області у неділю теж буде туман, без опадів. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

В Україні вночі та вдень 1 грудня синоптики прогнозують туман скрізь, крім південно-східної частини країни, повідомляє Укрінформ із посиланням на дані Укргідрометцентру.

"Вночі та вдень 1 грудня у західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Хмарно. Без опадів. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Карпатах 1-6° морозу, вдень у західних областях та на крайньому півдні країни 3-8° тепла)", - йдеться в повідомленні. Хмарно з проясненнями.

Зазначається також, що 2 грудня в Україні (крім південної частини), 3 грудня у західних областях вночі та вранці місцями теж очікується туман. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині та західних областях вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

4-5 грудня теж прогнозують без опадів, лише в західних та Житомирській областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі та вдень від 3° тепла до 3° морозу (вночі 4 грудня у північних та центральних областях 0-6° морозу), вдень у південних областях 1-7° тепла.

У Києві та області у неділю теж буде туман, без опадів. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. 2-3 грудня у столиці та області хмарно з проясненнями, без опадів, місцями туман. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. 4-5 грудня буде теж без опадів Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу (вночі 4 грудня 0-5° морозу).