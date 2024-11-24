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Завтра на півдні та заході України буде до +7

У решті областей вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Завтра на півдні та заході України буде до +7
Фото: ukr.media

У понеділок, 25 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Опадів не прогнозують, лише вночі в Карпатському регіоні місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, на сході та півдні країни північний, 5-10 м/с, у південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у західних областях близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на заході та півдні країни 2-7° тепла.

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