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Завтра в Україні очікується ожеледиця, мокрий сніг та сильний вітер

Водіїв та пішоходів закликають бути особливо обережними.

Завтра в Україні очікується ожеледиця, мокрий сніг та сильний вітер
Фото: pixabay

Завтра, 23 листопада, в Україні очікується ускладнення погодних умов – ожеледиця, мокрий сніг та сильний вітер. Про це попереджає ДСНС.   

Оголошено I рівень небезпеки (жовтий).  Київ та область: на дорогах ожеледиця, вночі значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу.  

Північні області, Вінниччина, Черкащина: значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу вночі, ожеледиця на дорогах.  

Центральні, південні, східні області: значний дощ. У Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській областях очікуються пориви вітру 17–22 м/с, на півдні місцями до 25 м/с.  

Західні: ожеледиця на дорогах.   Водіїв та пішоходів закликають бути особливо обережними, дотримуватися правил безпеки та враховувати погодні умови під час планування поїздок.

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