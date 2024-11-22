Завтра в Україні очікується ожеледиця, мокрий сніг та сильний вітер

Водіїв та пішоходів закликають бути особливо обережними.

Завтра, 23 листопада, в Україні очікується ускладнення погодних умов – ожеледиця, мокрий сніг та сильний вітер. Про це попереджає ДСНС.

Оголошено I рівень небезпеки (жовтий). Київ та область: на дорогах ожеледиця, вночі значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу.

Північні області, Вінниччина, Черкащина: значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу вночі, ожеледиця на дорогах.

Центральні, південні, східні області: значний дощ. У Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській областях очікуються пориви вітру 17–22 м/с, на півдні місцями до 25 м/с.

Західні: ожеледиця на дорогах. Водіїв та пішоходів закликають бути особливо обережними, дотримуватися правил безпеки та враховувати погодні умови під час планування поїздок.