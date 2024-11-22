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Учорашнього удару по Дніпру росіяни могли завдати балістикою з комплексу "Кедр"

За даними ГУР, цей комплекс випробовували і цього року, і минулого. 

За даними Головного управління розвідки, удару по Дніпру Росія могла завдати балістичною ракетою зі складу ракетного комплексу "Кедр". Підльотний час цієї ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.

На ракеті було шість бойових частин: кожна оснащена шістьма суббоєприпасами. Про це йдеться у повідомленні ГУР у Telegram. 

"Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії – понад 11 Махів" , – йдеться у повідомленні.

Розробкою цього ракетного комплексу займалася ціла низка російських підприємств, а випробування проходили на 4 державному центральному міжвидовому полігоні в Капустіному Яру у жовтні 2023 та червні 2024. 

  • Учора вранці Росія вдарила по Дніпру крилатими ракетами, "Кинджалом" і ракетою, яка за характеристками є міжконтинентальною балістичною. За даними Української правди, це ракета "Рубіж", яка може слугувати носієм ядерного заряду. 
  • Більше про удар – у матеріалі "Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?". 
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