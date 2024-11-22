Учорашнього удару по Дніпру росіяни могли завдати балістикою з комплексу "Кедр"

За даними Головного управління розвідки, удару по Дніпру Росія могла завдати балістичною ракетою зі складу ракетного комплексу "Кедр". Підльотний час цієї ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.
На ракеті було шість бойових частин: кожна оснащена шістьма суббоєприпасами. Про це йдеться у повідомленні ГУР у Telegram.
"Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії – понад 11 Махів" , – йдеться у повідомленні.
Розробкою цього ракетного комплексу займалася ціла низка російських підприємств, а випробування проходили на 4 державному центральному міжвидовому полігоні в Капустіному Яру у жовтні 2023 та червні 2024.
- Учора вранці Росія вдарила по Дніпру крилатими ракетами, "Кинджалом" і ракетою, яка за характеристками є міжконтинентальною балістичною. За даними Української правди, це ракета "Рубіж", яка може слугувати носієм ядерного заряду.
- Більше про удар – у матеріалі "Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?".