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Теракт у Харкові біля Палацу спорту у 2015 році: Верховний Суд підтримав довічне ув’язнення

Трьох громадян визнано винними у терористичному акті. На місці загинули двоє людей, ще 11 отримали травми. Згодом двоє поранених померли в лікарні. Серед загиблих – 15-річний хлопець та поліцейський.

Теракт у Харкові біля Палацу спорту у 2015 році: Верховний Суд підтримав довічне ув’язнення
теракт у Харкові біля Палацу спорту, 2015 рік
Фото: Офіс Генпрокурора

Верховний Суд залишив у силі вирок суду першої інстанції, яким трьох громадян визнано винними у терористичному акті, що призвів до загибелі людей, та незаконному поводженні зі зброєю і засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Прокурори довели, що засуджені здійснили теракт 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час мирного «Маршу єдності», присвяченого пам'яті Героїв Небесної Сотні. Спрацювала протипіхотна міна з радіокерованим пристроєм, яка була захована напередодні у кучугурі снігу. На місці загинули двоє людей, ще 11 отримали травми. Згодом двоє поранених померли в лікарні. Серед загиблих – 15-річний хлопець та поліцейський.  

Встановлено, що головний фігурант особисто їздив до Бєлгорода для спілкування з російськими спецслужбами, які за вчинення теракту пообіцяли 10 тисяч доларів. До виконання плану він залучив двох знайомих. Їх обʼєднувало неприязне відношення до проукраїнських активістів з громадського руху «Євромайдан».

У грудні 2019 року Фрунзенський районний суд м. Харкова визнав чоловіків винними та призначив покарання у виді довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Сторона захисту оскаржила вирок. Апеляційний суд відмовив у задоволенні та залишив вирок суду першої інстанції без змін.   

Крапку у справі поставив Верховний Суд: колегія підтримала принципову позицію прокурорів і судів двох інстанцій. Фігурантам остаточно призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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