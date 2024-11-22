Головне за ніч та ранок п’ятниці, 22 листопада: атака на Суми, 190 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку

Нічна повітряна атака, 190 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, візит очільника МЗС Чехії.

Російська армія вранці вдарила по Сумах "шахедами". Удару росіяни завдали по житловому району. Загинули щонайменше двоє людей, поранені 12, йдеться у повідомленні ОВА.

Голова ОВА Артем Кобзар повідомив про перший удар о 5:32. Про другий удар він повідомив о 5:43. "На жаль, на місці, де пролунав другий вибух, також є загибла людина. На місці працює ДСНС, поліція, швидка. Буде розгорнутий штаб по ліквідації наслідків", – повідомив Кобзар.

Унаслідок ударів пошкоджені 12 багатоповерхових та п'ять приватних житлових будинків, магазин та 3 автомобілі, повідомили в Нацполіції.

Наразі проводяться пошуково-рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи. На місцях подій працюють рятувальники, посилені слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Також триває документування воєнних злочинів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень.

48 атак за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог атакував неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка, Чумацьке та Пустинка.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки окупанти 31 раз намагалися прорвати рубежі, зайняті Силами оборони України.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 15 авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби, також наші оборонці відбили 29 атак загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 728 300 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

До Києва з візитом прибув міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Сьогодні вранці я приїхав до Києва. Мені цікаво, як українцям вдається протистояти бомбардуванням, як працюють чеські проєкти на місцях і як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці. Я обговорю все це тут", - повідомив у соцмережі X зазначив Ліпавський.

З березня Росія поставила КНДР понад мільйон барелів нафти, пише BBC з посиланням на аналіз супутникових даних неурядової дослідницької британської групи Open Source Centre.

Постачання нафти до Північної Кореї порушують умови санкцій ООН, які заборонили продавати цій країні нафту у великих обсягах, аби стримати її ядерні розробки. Супутникові дані свідчать про понад 10 різних північнокорейських нафтових танкерів у нафтовому терміналі у Росії. Загалом вони були зафіксовані там 43 рази.

Подробиці – в новині.

Поблизу російського Краснодара вночі сталася масштабна пожежа: вогонь було видно з віддалених частин міста, у небі спостерігалася величезна заграва.

Як стверджують місцеві жителі у мережі, загоряння розпочалося після того, як пролунали два вибухи.

Проте влада має свою версію подій: у МНС республіки Адигея заявили, що на 12-ому кілометрі траси Краснодар – Новоросійськ нібито всього лише "палає очерет, а загрози об'єктам життєзабезпечення та населенню немає".

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