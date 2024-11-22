Росія в обхід санкцій ООН надала Північній Кореї мільйон барелів нафти

З березня Росія поставила КНДР понад мільйон барелів нафти, пише BBC з посиланням на аналіз супутникових даних неурядової дослідницької британської групи Open Source Centre.
Постачання нафти до Північної Кореї порушують умови санкцій ООН, які заборонили продавати цій країні нафту у великих обсягах, аби стримати її ядерні розробки. Супутникові дані свідчать про понад 10 різних північнокорейських нафтових танкерів у нафтовому терміналі у Росії. Загалом вони були зафіксовані там 43 рази.
"Подальші знімки, зроблені цих кораблів у морі, показують, що танкери прибували порожніми, а відходили майже повними", – сказали журналісти.
Перший танкер зафіксували 7 березня. Більш ніж за пів року до цього КНДР відправила першу партію своєї зброї росіянам.
Нафта – це сплата за зброю та військових, які КНДР надіслала росіянам для участі в війні проти українців. Таку точку зору висловив колишній британських міністр закордонних справ Девід Леммі.
- Уперше про відправку військових КНДР до Росії українська влада повідомила в жовтні. Захід не одразу підтвердив це, але зрештою визнав, що Пхеньян надав росіянам близько 10 000 своїх військових включно з сотнями офіцерів.
- Цей контингент зараз розміщено в Курській області, де українські війська створили буферну зону для убезпечення цивільних прикордонних районів на півночі України. За даними Wall Street Journal, саме відправка військ Північної Кореї мотивувала США дозволити Україні далекобійні удари по російській території.
- Президент Володимир Зеленський не виключає, що КНДР збільшить кількість наданих Росії військ до 100 000.