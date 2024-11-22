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Рада МАГАТЕ схвалила резолюцію з критикою Ірану

Не допомогла й обіцянка країни не збільшувати запаси збагаченого урану.

Рада МАГАТЕ схвалила резолюцію з критикою Ірану
МАГАТЕ
Фото: Укрінформ

Рада Міжнародної агенції з атомної енергетики, до якої входять 35 країн, погодила текст резолюції, яка закликає Іран негайно поліпшити взаємодію з МАГАТЕ та погодитися на нові перемовини щодо ядерної програми.

Як пише Reuters, ісламська республіка намагалася за день до голосування вплинути на процес ухвалення документа, пообіцявши припинити нарощування запасів збагаченого урану. Проте в МАГАТЕ ці зусилля визнали недостатніми і вимагають від Тегерана більшої прозорості.

Зазвичай критика з боку агенції призводить до зворотних наслідків: після минулих резолюцій Іран лише пришвидшував свою ядерну програму та обмежував доступ експертів МАГАТЕ до спостереження за своїми діями.

Проти резолюції виступили Китай, Росія та Буркіна-Фасо. Ще 12 країн утрималися. 

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