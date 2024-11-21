У ЄС працюють над підвищенням тарифів на імпорт агропродукції з Білорусі і Росії

Рада міністрів Євросоюзу із зовнішніх відносин обговорила підвищення тарифів на імпорт аграрної продукції з Росії та Білорусі.
Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає «Укрінформ».
Домбровскіс сказав, що зусилля ЄС для підтримки України продовжуватимуться і блок намагатиметься тиснути на агресора всіма способами.
«Я привітав готовність країн-членів посилювати тиск на Росію відповідно до висновків жовтневої Європейської Ради. Єврокомісія задаватиме тон у цьому», - сказав віцепрезидент ЄК.
Домбровскіс додав, що ряд держав ЄС підтримали застосування тарифів до якомога ширшого спектру російського та білоруського імпорту. Тож Єврокомісія опрацьовує таку пропозицію. При цьому особливу увага зосередять на сільськогосподарських товарах та, ймовірно, добривах.
«Ми також зазначили, що ця політика могла б відіграти провідну роль у підтримці Європою України, що надається від початку жорстокої російської агресії, а також допомогти ще більше інтегрувати економіку України шляхом усунення тарифів на український експорт до ЄС», - додав виконавчий віцепрезидент ЄК.
- 30 травня цього року Рада ЄС прийняла постанову, яка спрямована на стягнення мита на зернові продукти, імпортовані з Росії та Білорусі. Постанова підвищує мита на зернові, олійні культури та продукти з них з Росії та Білорусі до рівня, який фактично призупинить імпорт цих продуктів. Заходи набули чинності 1 липня.
- Раніше - у березні - Нижня палата Сейму Польщі закликала Єврокомісію запровадити обмеження щодо імпорту в ЄС сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.
- Тим часом Латвія остаточно заборонила ввезення овочів, фруктів та зернових з Росії. Уряд визначив перелік товарів, які з восьмого березня не будуть імпортуватися з РФ. Також Латвія вимагала замінити експортоване російське зерно в ЄС на українське. Таким чином пропонувалося підтримати Україну, а не допомагати Росії.
- Щодо добрив, то у 2022 струс індустрії вартістю в 250 мільярдів доларів підкреслив роль Росії та Білорусі як експортерів майже чверті всіх світових поживних речовин для сільськогосподарських культур.
- Російська сільськогосподарська продукція, включно з трьома основними типами добрив – калійними, фосфатними та азотними, не підлягає санкціям, але експорт залишається обмеженим через збої в портах, судноплавстві, банківській справі та страхуванні.