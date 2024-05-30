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Рада ЄС встановила підвищені мита на агропродукцію з РФ та РБ. Нові мита мають фактично зупинити імпорт

Ці заходи мають на меті запобігти дестабілізації зернового ринку ЄС, зупинити російський експорт незаконно привласненого українського зерна і не дозволити Росії використовувати доходи від експорту до ЄС для фінансування війни.

Рада ЄС встановила підвищені мита на агропродукцію з РФ та РБ. Нові мита мають фактично зупинити імпорт
міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 30 травня, Рада ЄС прийняла постанову, яка спрямована на стягнення мита на зернові продукти, імпортовані з Росії та Білорусі. Постанова підвищує мита на зернові, олійні культури та продукти з них з Росії та Білорусі до рівня, який фактично призупинить імпорт цих продуктів.

“Нові тарифи, встановлені сьогодні, спрямовані на те, щоб практично припинити імпорт зерна з Росії та Білорусі до ЄС. Таким чином, ці заходи запобігатимуть дестабілізації зернового ринку ЄС, зупинять російський експорт незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, і не дозволять Росії використовувати доходи від експорту до ЄС для фінансування своєї агресивної війни проти України. Це ще один спосіб, у який ЄС демонструє стабільну підтримку Україні”, – сказав міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.

 

Постанова підвищує імпортні тарифи на зернові, олійні та похідні продукти, а також на гранули з бурякового жому та сушений горох з Російської Федерації, а також з Республіки Білорусь, за які наразі імпортери не сплачують або сплачують низькі мита. Крім того, ці товари будуть позбавлені доступу до тарифних квот Союзу.

Ці заходи стосуються товарів, що походять з Російської Федерації чи Республіки Білорусь до ЄС, або експортуються прямо чи опосередковано з них. Вони не вплинуть на транзит через ЄС з обох країн до інших третіх країн.

Заходи набудуть чинності 1 липня 2024 року.

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